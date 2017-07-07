Обвиняемая в гибели «пьяного» мальчика в Балашихе отправлена под арест

Железнодорожный, Московская область, , 11:24 — REGNUM Женщина-водитель, совершившая смертельный наезд на ребенка в Балашихе, арестована по решению суда. Об этом 7 июля пишут «Известия».

Железнодорожный городской суд вынес постановление об аресте Ольги Алисовой до 16 сентября. Поводом для изменения меры пресечения в отношении подозреваемой стало нарушение подписки о невыезде, передает «5 канал».

Отмечается, что женщина сменила место жительства и работы. Также она избегала встреч со следователями и не брала трубку, когда ей звонили.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля в подмосковной Балашихе 6-летний мальчик попал под колеса автомобиля во дворе жилого дома и погиб. В экспертном заключении отмечалось, что ребенок на момент гибели был пьян — в крови якобы находилось 2,7 промилле алкоголя. Тот же результат показало повторное исследование.

За рулем машины находилась местная жительница. Ей предъявили обвинение и взяли подписку о невыезде. 19 июня стало известно, что тело мальчика будет эксгумировано для экспертизы.

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