В Саратовской области девочка попала в больницу с алкогольным отравлением

Саратов, , 11:23 — REGNUM В Саратовской области с диагнозом «алкогольное отравление» в больницу госпитализирована 15-летняя жительница города Энгельса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры, девочка учится в 11 классе.

«Происшествие случилось 3 июля. В ходе проверки будут выясняться обстоятельства приобретения алкогольного напитка, условия жизни и воспитания ребенка, — отметили в надзорном ведомстве. — Одновременно организована проверка соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также надлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию ребенка. По результатам проверки будут рассмотрены вопросы о постановке несовершеннолетнего на профилактический учет в органах полиции и при наличии оснований о принятии мер прокурорского реагирования».

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове 8 марта текущего года в больницу с алкогольным отравлением была доставлена семиклассница. 3-летняя девочка пояснила, что в Международный женский день употребила алкогольный коктейль возле дома 55/59 на Политехнической улице.

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