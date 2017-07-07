Италия: На Везувии горит лес

Рим, , 14:52 — REGNUM На вулкане Везувий, в районе между городами Геркуланум и Торре-дель-Греко, уже вторые сутки бушует пожар. Пять команд пожарных, вертолет комитета Гражданской защиты, патрули сухопутных войск и два самолета-амфибии задействованы в тушении огня. Несколько десятков человек, жители и туристы, были эвакуированы из зоны риска, перекрыты для транзита несколько дорог.

Пламя и толстый столб дыма, которые охватили западную сторону Везувия, видны также из Неаполя.

Подробных данных о поврежденном имуществе и количестве гектаров выжженного леса пока не сообщается.