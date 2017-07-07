Пятница, 7 Июля 2017 года
15:40:07 МСК

Италия: На Везувии горит лес

Происшествия

Огромный пожар не могут потушить в течение двух дней на склоне Везувия

Рим, 7 июля 2017, 14:52 — REGNUM  На вулкане Везувий, в районе между городами Геркуланум и Торре-дель-Греко, уже вторые сутки бушует пожар. Пять команд пожарных, вертолет комитета Гражданской защиты, патрули сухопутных войск и два самолета-амфибии задействованы в тушении огня. Несколько десятков человек, жители и туристы, были эвакуированы из зоны риска, перекрыты для транзита несколько дорог.

Пламя и толстый столб дыма, которые охватили западную сторону Везувия, видны также из Неаполя.

Подробных данных о поврежденном имуществе и количестве гектаров выжженного леса пока не сообщается.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Лесные пожары-2017