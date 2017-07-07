В Саратовской области полицейский сломал задержанному челюсть

Саратов, , 11:03 — REGNUM В Саратовской области состоялся суд над сотрудником отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России по Аткарскому району, который признан виновным в превышении должностных полномочий. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры, он приговорен к четырем годам колонии общего режима.

24-летнего сотрудника полиции судили по статье «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, совершенных с применением насилия».

«Ночью 5 марта 2016 года в отдел полиции Аткарского района был доставлен 25-летний местный житель за административное правонарушение (появление в общественных местах в состоянии опьянения), — пояснили в надзорном ведомстве. — Ввиду того, что последний высказал недовольства относительно своего доставления, полицейский отдельного взвода патрульно-постовой службы, превышая должностные полномочия, нанес ему удар ногой в область лица. В результате чего потерпевшему причинен закрытый перелом нижней челюсти, который расценивается как средней тяжести вред здоровью».

Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, назначил подсудимому наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 2 года 6 месяцев, с лишением специального звания «сержант полиции».

Как сообщало ИА REGNUM, следственные органы в Саратовской области регулярно информируют о случаях превышения должностными полномочиями сотрудниками полиции. В феврале текущего года СУ СКР региона возбудило уголовное в отношении полицейского, который избил задержанного за просьбу отвести его в туалет. Это произошло в Саратове в ночь с 6 на 7 февраля, в камеру административно задержанных одного из отделов полиции поступил пьяный 36-летний мужчина, подозреваемый в мелком хулиганстве. За свою просьбу задержанный был избит так, что пришлось его госпитализировать.

В 2016 году в Саратове был вынесен приговор оперуполномоченному отдела полиции №2 (Заводской район), который признан виновным в жестоком избиении задержанного. Полицейский больше шести часов избивал в своем служебном кабинете 18-летнего юношу. За это время он нанес молодому человеку не менее 87 ударов руками и ногами по различным частям тела. В ходе судебного заседания полицейский виновным себя не признал. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также к лишению права занимать должности в органах МВД сроком на 3 года.