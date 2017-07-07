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Тела троих погибших найдены после взрыва на шахте в Норильске

Происшествия

Судьба еще одного рабочего неизвестна

Норильск, Красноярский край, 7 июля 2017, 10:54 — REGNUM  В Норильске на месте взрыва в руднике «Заполярный» обнаружены тела троих погибших горняков. Об этом 7 июля сообщает Главное управление МЧС России по Красноярскому краю.

Отмечается, что еще один рабочий числится пропавшим без вести — связаться с ним не удается. Остальной персонал из шахты был эвакуирован.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля на шахте «Заполярная» в Норильске произошел взрыв. По предварительным данным, во время строительных работ взорвался метан. Сообщалось о пятерых пропавших без вести — мастере и рабочих участка.

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