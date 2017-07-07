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Под Красноярском два студента стройотряда погибли, упав с высоты

Происшествия

Трагедия произошла вечером 6 июля

Железногорск, Красноярский край, 7 июля 2017, 10:38 — REGNUM  В Железногорске устанавливаются обстоятельства гибели двух студентов, находившихся в составе стройотряда на территории горно-химического комбината. Об этом сообщает 7 июля пресс-служба следственного управления по Красноярскому краю.

Трагедия произошла вечером 6 июля. Тело 19-летнего юноши было найдено в шахте лифта строящегося здания опытно-демонстрационного центра ИХЗ ФГУП «Горно-химический комбинат».

Рядом находился еще один, 22-летний студент. Раненый был госпитализирован с тяжелыми травмами и позже скончался в больнице.

По факту происшествия ведется доследственная проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

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Происшествия на стройках