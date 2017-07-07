В пригороде Неаполя обрушилось жилое здание

Рим, , 10:16 — REGNUM Обрушение жилого дома произошло в городе Торре-Аннунциата (южный пригород Неаполя, Италия), сообщает ANSA.

Как пояснили в пожарной службе Италии, обрушилось двухэтажное здание. Предположительно, под завалами могут находиться жильцы: в доме проживали восемь человек. Они числятся пропавшими без вести.

На место происшествия прибыли спасатели, врачи, добровольцы и родственники жильцов разрушенного дома.

Уточняется, что обрушившееся здание было построено рядом с железнодорожной линией. По словам очевидцев, незадолго до обрушения прошел поезд. По другим данным, в доме последнее время шел ремонт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске обрушилась часть стены жилого многоквартирного дома на улице Воробьева. Обрушение кирпичной кладки произошло на уровне седьмого этажа.

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