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Весь персонал из шахты «Заполярный» в Норильске эвакуирован

Происшествия

В результате взрыва, по предварительным данным, погибли три человека

Норильск, Красноярский край, 7 июля 2017, 10:09 — REGNUM  На поверхность эвакуирован весь персонал шахты «Заполярный», где 7 июля утром произошел взрыв, сообщает Норникель.

«Весь персонал эвакуирован. Работникам оказывается первая медицинская помощь», — сообщают в пресс-службе предприятия.

Сейчас на месте происшествия работают бригады горноспасателей.

По предварительной информации, в результате взрыва метана в шахте погибли три человека, несколько получили травмы.

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