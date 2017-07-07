Весь персонал из шахты «Заполярный» в Норильске эвакуирован

Норильск, Красноярский край, , 10:09 — REGNUM На поверхность эвакуирован весь персонал шахты «Заполярный», где 7 июля утром произошел взрыв, сообщает Норникель.

«Весь персонал эвакуирован. Работникам оказывается первая медицинская помощь», — сообщают в пресс-службе предприятия.

Сейчас на месте происшествия работают бригады горноспасателей.

По предварительной информации, в результате взрыва метана в шахте погибли три человека, несколько получили травмы.

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