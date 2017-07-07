В Ижевске после ливня произошел перелив воды через две плотины

Ижевск, 7 июля 2017, 10:07 — REGNUM В Ижевске в ночь с 6 на 7 июля в микрорайоне «Нагорный» произошел перелив воды через две плотины пруда. Перекрыт проезд по двум улицам — Азаматовская и Пихтовая, организован путь объезда СНТ «Ошмес» и СНТ «Майский», сообщили ИА REGNUM в администрации города.
На месте перелива воды организована работы штаба, в котором участвуют представители муниципалитета, коммунальных служб, управления МЧС и Минприроды Удмуртии.
Принято решение о перекрытии дороги через дамбу, проведении подомового обхода населения микрорайона, выставлении предупреждающих ограждений. В районе дамбы организованы посты постоянного наблюдения.
С 5:00 по местному времени запущены два автобуса для доставки населения в «Нагорный».
Городские службы начали работы по укреплению дамбы и очистке стоков.
В администрации Ижевска подчеркнули, что угрозы подтопления для территорий жилых домов и строений нет.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне в связи с неблагоприятными погодными условиями были обесточены четыре района Удмуртии — Можгинский, Игринский, Завьяловский и Малопургинский.
В течение дня энергоснабжение указанных районов было восстановлено в полном объеме.
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