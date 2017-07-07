В жилом доме Екатеринбурга из-за взрыва лопнула стена

Екатеринбург, , 10:02 — REGNUM Взрыв произошел в квартире жилого дома Екатеринбурга. В результате пострадал человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сообщение о хлопке поступило в службу спасения 6 июля в 23:02 мск. Источник звука находился на шестом этаже девятиэтажки, расположенной на улице Старых Большевиков.

«Есть пострадавший. Причина происшествия устанавливается. По заключению специалистов газовой службы хлопок газа исключен, — говорится в сообщении. — В результате случившегося в квартире повреждено окно на кухне, выбиты стекла на лоджии и повреждена перегородка».

Уточняется, что конструктивные элементы дома не повреждены и угроза для жильцов отсутствует. На место ЧП выехали пожарно-спасательные подразделения, скорая помощь, специалисты газовой службы. Также к месту событий прибыли представители районной администрации и полиция.

Жители района утверждают, что в квартире на шестом этаже взорвался самогонный аппарат и что пострадал не один, а два человека, сообщает E1.

Уточняется, что владелец взорвавшегося аппарата госпитализирован с ожогами конечностей и лица. В результате взрыва частично разрушена стена, разделяющая квартиры.

«В соседней квартире трое маленьких детей, родители выскакивали с детьми в простынях», — сообщила очевидец Варвара.

По ее словам, кроме самогонщика, пострадал человек, подъехавший в момент взрыва к дому: на его автомобиль упала вывалившаяся оконная рама. Сам мужчина отмечает, что успел скрыться в машине, увидев вспышку.

Также сообщается, что квартира, в которой произошел взрыв, загорелась.

«Полиция долго не могла приступить к действиям, потому что сам самогонный аппарат находился под давлением», — сообщил очевидец.

По данным очевидцев, пострадавший самогонщик был пьян.