В ДТП с участием рейсового автобуса в Китае погибли 19 человек

Пекин, , 10:01 — REGNUM Правоохранительные органы китайской провинции Гуандун сообщили о серьезном ДТП с участием рейсового автобуса, в результате которого погибли 19 граждан КНР.

По последним данным, еще 30 пассажиров были доставлены в близлежащие больницы с травмами различной степени тяжести. В настоящее время врачи борются за жизни 5 граждан, которые были доставлены в медицинское учреждение в критическом состоянии, пишет «Жэньминь жибао».

Инцидент произошел на скоростном шоссе Гуанчжоу — Хэюань примерно в 13:00 по местному времени. Водитель многотонного автобуса не справился с управлением, после чего автобус несколько раз перевернулся.

По предварительной версии, виновником ДТП является водитель автобуса, который нарушил скоростной режим при неблагоприятных погодных условиях. Расследование причин аварии продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 19 марта правоохранительные органы провинции Юньнань сообщили об очередном ДТП с участием городского автобуса. Многотонная машина протаранила дорожное ограждение, после чего врезалась в здание.

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