В Норильске при взрыве рудника «Заполярный» пропали пять человек

Норильск, Красноярский край, , 09:58 — REGNUM В Норильске при взрыве газа на рудникее «Заполярный» эвакуированы более 130 человек, сообщают «Вести».

Более 130 человек выведены на поверхность, еще предстоит эвакуировать несколько десятков человек.

По предварительным данным, взорвался метан при строительных работах. Четверо рабочих и мастер участка пропали без вести.

Ранее МЧС по Красноярскому краю сообщали, что в одной из шахт рудника произошел хлопок.

На месте ЧП работают 16 спасателей и 5 единиц техники. Идет эвакуация пострадавших.