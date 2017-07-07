В Колумбии освобождены семеро заложников, предположительно пленных ELN

Богота, , 10:00 — REGNUM Семеро рабочих, которые были захвачены 5 июля предположительно партизанами леворадикальной повстанческой группировки Армия национального освобождения (ELN) в департаменте Касанаре в восточной части Колумбии, были освобождены несколько часов спустя в результате совместной операции сухопутных и военно-воздушных сил Колумбии, сообщает ИА EFE со ссылкой на военные источники.

Рабочие ехали в автомобиле из муниципалитета Сакама в соседний городок Ла-Салина, когда были задержаны предполагаемыми членами фронта «Адоней Ардила Пинилья» Армии национального освобождения (ELN).

В своем заявлении ВВС Колумбии сообщили, что похитители «бросили своих жертв» в разгар военной операции, которая была реализована на суше и в воздухе.

Командир авиагруппы Касанаре колумбийских ВВС полковник Сиро Эрнан Эспинель сообщил журналистам, ссылаясь на рассказы заложников, что похитители, «увидев угрозу» со стороны вертолетов, освободили их.

Рабочие направлялись выполнить техническое обслуживание школы в городе Ла-Салина.

Полковник Эспинель осудил членов группировки ELN, второй по величине партизанской группы в стране после FARC-EP, которая в настоящее время проходит процесс демобилизации и разоружения.

Напомним, леворадикальная повстанческая группа ELN с февраля 2017 года ведет переговоры с правительством Хуана Мануэля Сантоса о подписании мирного соглашения, аналогичного тому, которого достигли в ноябре 2016 года Революционные вооруженные силы Колумбии (FARC-EP). Посредником в переговорах выступают Эквадор и Норвегия. Лидеры FARC-EP также консультировали руководство ELN по поводу ведения переговоров.