Демонстранты совершили нападение на отделение полиции в Гамбурге

Гамбург, Германия, 7 июля 2017, 09:44 — REGNUM Неизвестные совершили нападение на полицейский участок в Гамбурге. Об этом сообщает RT со ссылкой на местных правоохранителей.
Инцидент произошел в пятницу, 7 июля, в районе Альтона.
«Демонстранты в Гамбурге совершили нападение на отделение полиции», — говорится в сообщении.
В настоящее время выясняются подробности ЧП.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7−8 июля в Гамбурге пройдет саммит «Большой двадцатки» (G20), на котором помимо глав государств G20 планируется участие председателя Евросовета и председатель Еврокомиссии.
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