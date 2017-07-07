Демонстранты совершили нападение на отделение полиции в Гамбурге

Гамбург, Германия, , 09:44 — REGNUM Неизвестные совершили нападение на полицейский участок в Гамбурге. Об этом сообщает RT со ссылкой на местных правоохранителей.

Инцидент произошел в пятницу, 7 июля, в районе Альтона.

«Демонстранты в Гамбурге совершили нападение на отделение полиции», — говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются подробности ЧП.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7−8 июля в Гамбурге пройдет саммит «Большой двадцатки» (G20), на котором помимо глав государств G20 планируется участие председателя Евросовета и председатель Еврокомиссии.

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