В Луганской области без электричества остались 40 тыс. жителей

Киев, , 09:43 — REGNUM Без электричества остались 40 тыс. жителей Луганской области, сообщает 7 июля пресс-служба государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению, перебои с электроснабжением возникли в ночь на 7 июля, когда в Счастье Луганской области произошло повреждение магистральной ЛЭП. Причина повреждения линии электропередач устанавливается.

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На данный момент без света остаются семь городов: Северодонецк, Лисичанск, Новодружеск, Приволье, Сватово, Кременная, Рубежное. К ремонту поврежденной ЛЭП привлечены сотрудники областной энергетической компании.

Напомним, в Донбассе часто случаются повреждения газопроводов, линий электропередач и водопроводов в результате ведения боевых действий. Так, по состоянию на 29 июня Авдеевка находилась четвертую неделю без газа, поскольку обстрелами 7 июня был перебит магистральный газопровод.

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