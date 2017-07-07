В Астрахани пресечен канал поставки за границу секс-рабынь

Астрахань, , 09:19 — REGNUM В Астраханской области пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся торговлей людьми. Две местные жительницы и одна дагестанка организовали поставку за рубеж молодых девушек, которых там использовали для предоставления сексуальных услуг.

В группу, которой руководила жительница Дагестана Разият Магомедова, входили Наталья Малеева, Наталья Краснова и Калимат Магомедова.

Как установил суд, Малеева и Краснова в октябре 2013 года продали уроженке Дагестана девушку за 5 тыс. долларов. Та в свою очередь должна была переправить ее в Арабские Эмираты для оказания сексуальных услуг. В это же время Малеева за вознаграждение завербовала и переправила в Турцию еще одну молодую женщину.

Окрыленные успехом, злоумышленницы предприняли попытку продать еще двух девушек в Арабские Эмираты. Но те обратились в полицию. Дальнейшие действия членов преступной группы были на контроле силовиков. Попытка вывезти за рубеж очередных жертв для занятия проституцией была сорвана, продавцы «живым товаром» были задержаны.

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Ленинский районный суд Астрахани признал их виновными в торговле людьми, совершенными организованной группой, а также в покушении на торговлю людьми, сообщили ИА REGNUM 7 июля в пресс-службе СКР по региону. Срок наказания, который назначен Малеевой и Красновой, составляет 12 лет в колонии общего режима. Магомедовой вынесен приговор в виде восьми лет в колонии общего режима.

Организатору преступной группы Разият Магомедовой еще в мае 2014 года был вынесен обвинительный приговор и назначено наказание в виде 8,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело в отношении нее было выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. Магомедова призналась, что, проживая в Королевстве Бахрейн, она создала преступную группу в целях быстрого обогащения.