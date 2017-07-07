В самолете рейса Сиэтл-Пекин пассажир ранил трех человек

Вашингтон, , 09:01 — REGNUM Возврат лайнера авиакомпании Delta Аir Lines, направлявшегося в Пекин, в аэропорт вылета в городе Сиэтле (штат Вашингтон, США) произошел после того, как один из пассажиров ранил трех человек, передает телекомпания CNN.

Уточняется, что во время перелета на борту Boeing 767 случилось непредвиденное: пассажир через несколько минут после вылета попытался войти в кабину пилота. При этом он ранил трех человек — члена экипажа и двух пассажиров.

Присутствовавшие на борту обезвредили злоумышленника, после чего пилот направил самолет обратно в Сиэтл, где он благополучно приземлился в 19:40 (время местное).

После приземления нарушителя забрали полицейские. Пассажиры были отправлены в Пекин следующим рейсом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 июля авиалайнер, следовавший из Амстердама в Киев, вернули в аэропорт вылета «из соображений безопасности». По словам одного из пассажиров, через полчаса после вылета самолет развернулся. Причины изменения маршрута не озвучивались.

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