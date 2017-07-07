Полиция Украины обнаружила у гражданина целый огород «элитной» конопли

Киев, , 09:06 — REGNUM На 2 млн гривен ($77 тыс.) растений конопли обнаружили 5 июля сотрудники Нацполиции в огороде у жителя Нежина Черниговской области, сообщает 6 июля отдел коммуникации Нацполиции Черниговской области.

Согласно сообщению, огород гражданина Украины был весь засеян коноплей — около 9 тыс. растений общим весом 0,5 тонн. Отмечается, что сорт конопли у преступника был «элитный». Ранее злоумышленник уже привлекался к ответственности за распространение марихуаны.

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На жителя Нежина было открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 310 УК Украины (незаконное выращивание конопли лицом, ранее осужденным за подобное преступление). Преступнику грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним, по данным Нацполиции Украины, в Киеве настолько распространены нарколаборатории, в которых выращивают запрещенные растения, что они есть «почти в каждой многоэтажке». При этом число наркоманов с каждым годом в столице Украины растет на 7−8%.

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