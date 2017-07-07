Полиция Лондона не может разгадать тайну «отрезанного пальца»

Лондон, , 08:57 — REGNUM В Лондоне сотрудники правоохранительных органов уже семь лет пытаются выяснить, кому принадлежал найденный в заброшенном магазине отрезанный палец. Об этом пишет газета Independent.

«Полиция обратилась к общественности с просьбой предоставить информацию, которая поможет раскрыть тайну отрезанного пальца человека, найденного в заброшенном магазине семь лет назад», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обнаружили человеческий палец 4 декабря 2010 года неподалеку от вокзала Юстон. В дальнейшем здание и близлежащая к нему местность были тщательно осмотрены полицией, однако никаких останков обнаружено не было.

Изначально сотрудники Скотленд-Ярда предположили, что палец мог принадлежать одной из жертв теракта 2005 г. Но анализ ДНК не показал никаких совпадений с образцами погибших и выживших при взрыве в автобусе.

В полиции отмечают, что на данный момент все линии расследования исчерпаны.