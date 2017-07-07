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В Башкирии в результате ДТП с «Газелью» погибли пять человек

Происшествия

ДТП произошло на 196-м километре автодороги Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск

Уфа, 7 июля 2017, 08:45 — REGNUM  В Башкирии в результате столкновения легкового автомобиля и «Газели» погибли пять человек, включая двоих детей. Об этом сообщает 7 июля пресс-служба МЧС по региону.

По предварительным данным, вечером 6 июля в Белорецком районе на 196-м километре автодороги Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск столкнулись автомобиль Renault Logan и «Газель».

"В результате ДТП погибли пять человек — мужчина, женщина и двое детей из Renault, а также водитель «Газели», — сообщили в пресс-службе.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, в Башкирии 6 июля при лобовом столкновении пассажирского автобуса «ПАЗ» и легкового автомобиля ВАЗ-211 — погибло три человека.

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