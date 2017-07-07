Обманутые дольщики Амурской области вынуждены переехать в палатки

Благовещенск, , 08:43 — REGNUM В амурском селе Чигири дольщики «Городка», которые с 2013 года ждут своих квартир, переезжают жить в палатки. Некоторые люди трудятся на двух, а то и на трёх работах, чтобы оплачивать и ипотеку, и съёмное жилье. Поэтому в целях экономии они решили организовать палаточный городок — пока погода позволяет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала одна из обманутых дольщиц Елена Богданова.

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Сегодня стоимость съёмного жилья в Амурской области варьируется от 7 тыс. рублей за маленький дом без удобств до 15 тыс. рублей за однокомнатную квартиру. Большинство дольщиков компании-банкрота «Городок» вложили деньги, полученные по госпрограммам: материнский капитал, сертификаты участников Великой Отечественной войны и подтопленцев. Серьёзная нагрузка легла на плечи оформивших ипотеку, так как им приходится платить и за неё, и за съёмное жильё, трудясь при этом на двух или даже трёх работах.

«Учитывая то, что температурный режим в Амурской области позволяет находиться на улице, бездомные дольщики решили пожить в палатках — общие беды и проблемы сближают, — рассказала ИА REGNUM Елена Богданова. — За последние несколько лет мы успели передружиться, среди нас немало пенсионеров и временно не работающих матерей с маленькими детьми, что позволит организовать дежурство в палаточном лагере».

«Переселение» состоится сегодня вечером, 7 июля.

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Как сообщало ИА REGNUM, дольщики начали заключать договоры с «Городком» в 2013 году и не могли представить, что в 2017 году будут пикетировать приёмную премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Москве, Генпрокуратуру РФ и Минстрой РФ в надежде повлиять на ход строительства долгостроев обанкротившегося «Городка». В апреле 2017 года также состоялась трёхдневная голодовка дольщиков.