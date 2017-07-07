В Китае жертвами наводнений стали более 40 человек — СМИ

Наньнин, Китай, , 08:20 — REGNUM В Китае жертвами наводнений в уезде Нинсян (провинция Хунань) стали более 40 человек, сообщает газета «Жэньминь жибао».

По официальным данным, погибшими и пропавшими без вести числятся 44 человека. От наводнения пострадало больше половины населения уезда — 815 тыс. человек (56%).

Сильные дожди, захлестнувшие провинцию Хунань еще 22 июня, привели к гибели 27 человек, еще 8 пропали без вести. С 22 июня по 1 июля выпало более 30% от годовой нормы осадков.

Усиливающиеся паводки привели к необходимой эвакуации более 1,2 млн человек. Еще более 38 тыс. жилищ было смыто водой. Порядка 880 тыс. гектар пшеницы было повреждено. Уровень воды в озере Дунтин и ряде ключевых рек в провинции достиг критического уровня.

По предварительным подсчетам, прямой и косвенный экономический ущерб составляет 9 миллиардов юаней ($1,3 млрд).

С мая 2017 года непогода в Китая уже стала причиной гибели сотен человек, переселению сотен тысяч жителей и огромному материальному ущербу. В связи с этим в Китае уже создан фон по борьбе с последствиями разгула стихии.

По последним прогнозам в ближайшую неделю на юг Китая ожидается приход на смену дождям сильнейшей жары.

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