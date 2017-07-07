Конфликт преступных групп в тюрьме Мексики привел к гибели 28 заключенных

Мехико, , 08:18 — REGNUM Мексиканские власти 6 июля объявили о гибели 28 заключенных и ранении троих в результате столкновения между двумя враждующими группировками в тюрьме Акапулько в южном штате Герреро, сообщает Vida en el valle.

Пресс-секретарь по безопасности Роберто Альварес Эредиа заявил, что стычка произошла рано утром 6 июля между заключенными блока с максимальным режимом безопасности и закончилась тем, что «28 человек погибли и трое получили ранения, один из них легкие».

Тела погибших были в жилом блоке, на кухне и во дворе тюрьмы, пояснил Альварес Эредиа, назвавший причиной насилия «продолжающуюся борьбу между противостоящими группами в преступном мире».

Эредиа добавил, что как только стало известно о происшествии в тюрьме, около 4 утра по местному времени (12.00 по Москве), на место срочно прибыл губернатор штата Герреро, и началась операция по восстановлению контроля над пенитенциарным учреждением.

Сотрудники спецназа постепенно «берут под контроль всех (заключенных) и каждый из блоков и модулей (тюрьмы)». При поддержке со стороны федеральной полиции и Министерства национальной обороны вокруг тюрьмы был обеспечен внешний периметр безопасности.

«Операция продолжается и в настоящее время», — сообщил пресс-секретарь, добавив, что по инциденту будет открыто расследование, а тела погибших направят на судебно-медицинскую экспертизу в Акапулько.

Напомним, для мексиканских тюрем характерны такие проблемы, как переполненность и внутреннее управление. Недавняя подобная стычка между заключенными 6 июня в тюрьме города Сьюдад-Виктория в штате Тамаулипас привела к гибели троих полицейских и четверых заключенных.

За последние 8 лет в общей сложности насчитывается 347 погибших в ходе столкновений в тюрьмах Мексики. Самый серьезный случай в последнее десятилетие произошел 11 февраля 2016, когда погибло 60 заключенных в результате бунта в тюрьме Топо Чико в городе Монтеррей на севере столичного региона.