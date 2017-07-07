В Госкино Украины началась масштабная антикоррупционная проверка

Киев, , 08:04 — REGNUM По подозрению в крупных хищениях государственных средств проводится проверка в государственном агентстве Украины по вопросам кино, сообщает 7 июля ТСН.

Согласно сообщению, к расследованию фактов коррупции и краж в Госкино приступили сотрудники Счетной палаты Украины и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

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Тщательной проверке будут подвергнуты сметы фильмов на предмет завышения и неэффективного расходования бюджетных средств, а также коррупционная составляющая при выдаче разрешений на показ фильмов и сериалов.

Отмечается, что речь идет о хищениях и растратах миллионов долларов. Результаты проверки планируется обнародовать этой осенью.

Напомним, Украина занимает первое место по коррупции среди 41 страны в рейтинге, составленном в 2017 году аудиторской компанией Ernst & Young. Так, 88% опрошенных граждан уверены, что в бизнесе на Украине процветает коррупция.

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