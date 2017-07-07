Водителя огненного рейса отправили под арест до сентября: ДТП в Татарии

Казань, , 08:10 — REGNUM

Водитель автобуса, в котором 2 июля сгорели 14 человек, проведёт под арестом два месяца — до 2 сентября. Приволжский районный суд Казани удовлетворил ходатайство следователя, ведущего дело по ч. 5 ст 264 УК РФ5 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM дежурный офицер по работе со СМИ ГУ МВД по Татарии, дело ведёт Следственный департамент МВД РФ и ими же инициировалось ходатайство.

К материалам дела была приобщена справка о состоянии здоровья водителя, которая подтвердила, что он может находиться под арестом запрошенный срок. По сообщениям татарских СМИ, присутствовавших на заседании, известно, что адвокаты 56-летнего водителя просили отпустить его под залог. Компания-владелец автобуса АО «Евразийская Корпорация Автовокзалов» предлагала выплатить 3 млн рублей и ссылалась на отсутствие взысканий и нареканий к водителю за всё время его работы в компании.

По информации пресс-службы Минздрава РТ, восемь пассажиров, пострадавших в ДТП под Заинском, продолжают лечение в больницах республики. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии. Все погибшие опознаны и их тела переданы родственникам.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июля в рамках правительственного совещания в Казани заместитель начальника ГУОБДД МВД России Сергей Добряков напомнил, что предварительной причиной трагедии является нарушение скоростного режима. Следствие считает, что водитель автобуса значительно превысил допустимую на данном участке движения скорость, когда пошёл на обгон, не заметив при этом, что обгоняемый большегруз буксирует на жёсткой связке ещё один грузовик. При столкновении у автобуса оторвало переднее правое колесо. После этого автобус опрокинулся на проезжую часть и загорелся. По сути, люди оказались в огненной ловушке: автобус опрокинулся на правый бок, в результате чего двери оказались заблокированы.

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Напомним, трагедия с пассажирским автобусом «Неоплан», следовавшим по маршруту Самара — Ижевск, произошла в ночь на 2 июля в 9 км от Заинска. В ДТП погибли 14 человек. Среди них были жители Набережных Челнов, Менделеевска, Заинска и Ижевска, а также семья, возвращавшаяся домой из Самары.

Ранения получили ещё 15 человек. Всего в момент аварии в салоне автобуса находились 29 человек.

2 июля глава Татарии Рустам Минниханов подписал указ о выплате семьям погибших в аварии по 1 млн рублей. Пассажиры, получившие тяжкий вред здоровью, получат 300 тыс. рублей. При среднем вреде выплата составит 200 тыс. рублей, а при лёгком — 100 тыс. рублей на человека. Помощь пострадавшим и семьям погибших также будет оказана администрациями Удмуртии и Самарской области. Среди погибших — шестеро жителей Самарской области, пятеро — пострадавших. В аварии погибли трое жителей Удмуртии.

Кроме того, автобус застрахован в компании СОГАЗ. Страховая выплата для погибших пассажиров по договору страхования составляет 2,025 млн рублей.

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Для гендиректора компании-владельца автобуса решили не избирать меру пресечения, связанную с лишением свободы. Руководитель компании готова сотрудничать со следствием и подписала обязательство о явке. Расследование уголовного дела, возбуждённого по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшие смерть двух и более лиц»), продолжается.

Согласно данным ЕГРЮЛ, гендиректором АО «Евразийская корпорация Автовокзалов» с 2015 года является Оксана Никитина. АО образовано через реорганизацию другого юридического лица. Учредитель Общества — департамент управления государственным имуществом администрации Самарской области.

Внеплановую проверку предприятия из Самары по поручению главы Минстранса РФ Максима Соколова проводит Ространснадзор.

По предварительной версии следствия, АО «Евразийская корпорация Автовокзалов» — владелец автобуса, не имело лицензии на перевозку детей. Также есть версия, что водители, которые должны были меняться каждые четыре часа, не делали этого.

В рамках второго уголовного дела, возбуждённого по ч. 5 ст 264 УК РФ5 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»), ведётся розыск свидетелей.

Выступая на правительственном совещании 4 июля, Сергей Добряков заявил, что за первое полугодие 2017 года в стране число ДТП снизилось на 7%, но на 63% выросло число происшествий с участием пассажирского транспорта.

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