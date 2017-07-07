На Камчатке борец с коррупцией при МВД отправлен в колонию за взятку

Петропавловск-Камчатский, , 09:30 — REGNUM На Камчатке вступил в силу приговор в отношении бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Петропавловску-Камчатскому, 33-летнего Геннадия Таюрского. Он приговорен к шести годам заключения за покушение на взятку в крупном размере. Как сообщила ИА REGNUM старший помощник прокурора края Лариса Шунина, отбывать наказание теперь уже экс-полицейский будет в колонии строгого режима.

По словам собеседника агентства, адвокат осужденного пытался обжаловать вердикт.

«Он считал, что действия его клиента квалифицированы неправильно. Защитник настаивал на совершенном мошенничестве. Но гособвинитель в суде доказал несостоятельность указанных доводов защиты, в связи с чем приговор Елизовского суда оставлен без изменения, а жалоба защитника без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу», — отметила Лариса Шунина.

ИА REGNUM уже сообщало, что отдел, которым руководил Таюрский, проводил проверку о хищении в одной из компаний главным бухгалтером 21 млн рублей. Этой женщине полицейский и предложил за 2,5 млн рублей затянуть сроки проверки для того, чтобы она успела покинуть Камчатку и скрыть имущество. Бухгалтер согласилась. Деньги передавались через посредника под контролем сотрудников ФСБ.

Посредник уже осужден. Он получил три года условно за помощь бывшему полицейскому.