В Забайкалье к большим срокам приговорены убийцы почтальона

Борзя, Забайкальский край, , 05:34 — REGNUM В Забайкалье осуждены двое молодых мужчин, которые в декабре 2016 года жестоко расправились в почтальоном, сообщает прокуратура Забайкальского края.

Нападение на женщину-почтальона было совершено ради хищения имевшихся при ней денег. Как установило следствие, 10 декабря злоумышленник, которому на момент совершения преступления было 17 лет, нанёс женщине два удара заранее приготовленной палкой. Когда женщина закричала, последовали новые удары.

Избив почтальона, налетчики забрали её сумку, в которой находилось шесть тысяч рублей. Пострадавшая через несколько дней скончалась в больнице вследствие отрытой черепно-мозговой травмы.

Приговором суда 18-летний обвиняемый получил девять с половиной лет лишения свободы, а его напарник — 7 лет лишения свободы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Калужской области убийца почтальона была осуждена на 12 лет. Судом установлено, что в ночь со 2 на 3 июня 2016 года, взломав замки в отделении почтовой связи в Кирове, злоумышленница украла 1 тыс. рублей и товары на сумму около 3 тысяч рублей, а через несколько дней выследила и убила почтальона.

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