На Пенсильванском вокзале Нью-Йорка сошёл с рельсов пассажирский поезд

Нью-Йорк, США, , 05:11 — REGNUM Пассажирский поезд сошёл с рельсов на Пенсильванском вокзале Нью-Йорка, передаёт местный телеканал Pix11.

Как сообщается, инцидент произошёл вечером 6 июля по местному времени. В поезде, следовавшем из Нью-Джерси находились не менее ста пассажиров.

По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал. Причины произошедшего в настоящее время выясняются.

Отмечается, что авария произошла за несколько дней до начала запланированного ремонта путей на станции.

За последний год на Пенсильванском вокзале произошёл целый ряд аналогичных инцидентов с поездами. Сходы с рельсов пассажирских составов на станции происходили в апреле и марте этого года, в обоих случаях обошлось без жертв.

Ежедневно Пенсильванский вокзал в Нью-Йорке пропускает более 600 000 пассажиров.

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