Полиция проверяет бесхозный предмет в торговом центре на севере Москвы

Москва, , 00:26 — REGNUM Полиция проверяет информацию об обнаружении бесхозного предмета в торговом центре на Ходынском бульваре в Москве. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на столичное управление МВД России.

«Полиция проверяет сообщение об оставленном без присмотра предмете в здании торгового центра на Ходынском бульваре», — отметил собеседник агентства.

Согласно данным из открытых источников, на Ходынском бульваре в столице расположен торговый центр «Авиапарк».

Информации о том, проводилась ли в здании эвакуация, на данный момент нет.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 30 июня в Москве после обнаружения подозрительного предмета были эвакуированы посетители и персонал торгового центра «Атлантис» на Варшавском шоссе.

2 июля из-за бесхозного предмета был закрыт вестибюль станции метро «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии.

В обоих случаях никаких опасных предметов полицией обнаружено не было.