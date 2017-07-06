Задержан злоумышленник, расстрелявший полицейских в Барселоне

Барселона, Испания, , 19:22 — REGNUM Неизвестный мужчина, открывший огонь из автомата по полицейским в испанском муниципалитете Гава испанской провинции Барселона, задержан, сообщает управление полиции Каталонии.

«Задержан виновник инцидента в Гаве», — сообщает ведомство в официальном аккаунте в Twitter.

Имя задержанного и мотивы его поступка не сообщаются.

По предварительным оценкам испанских правоохранительных органов, пока нельзя вести речь о теракте.

Как сообщало ИА REGNUM, неизвестный 6 июля открыл огонь на улице города в Барселоне. Пострадали несколько человек, включая двоих полицейских, один из которых находится в тяжелом состоянии.

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