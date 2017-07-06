В Нижнем Новгороде из-за оползня перекрыта одна из основных трасс

Нижний Новгород, , 18:41 — REGNUM В Нижнем Новгороде в очередной раз оползень сошел на автомобильную дорогу в «трубе» Зеленского съезда. В результате движение автомобилей на этом участке одной из основных трасс было перекрыто, водители были вынуждены искать пути объезда.

Зеленский съезд соединяет пл. Минина и Пожарского с Нижневолжской набережной, по нему проходит большое количество маршрутов общественного транспорта. Причиной оползня мог стать дождь, не прекращающийся уже второй день.

При этом необходимо отметить, что оползни на этом участке не являются редкостью. Последний раз грунт на Зеленском съезде сползал весной 2016 года. Тогда же произошел оползень на склоне в районе метромоста.

В 1998 году после сразу нескольких оползней в «трубе» Зеленского съезда, которые также произошли после сильных дождей, вдоль всего склона была выстроена подпорная стенка. Возможно, она и облегчила ситуацию, по полностью избавиться от оползней не помогла.

Не смотря на регулярные оползни в районе Зеленского съезда, нижегородские власти не спешат заниматься укреплениями склонов. Устраняются только последствия уже произошедших оползней.

Склоны вокруг нижегородского Кремля вообще опасны в плане схождения оползней. Так, в XVIII веке была разрушена оползнем Зачатьевская (Зачатская башня). Она была восстановлена только в 2012 году.

Кроме того, оползневое образование до сих пор угрожает разрушить стену Кремля на участке между Борисоглебской и Георгиевской башнями.

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