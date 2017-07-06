В Барселоне расстреляны на улице двое полицейских

Барселона, Испания, , 18:28 — REGNUM Неизвестный злоумышленник открыл огонь из автомата по полицейским на одной из улиц Барселоны, сообщает портал lainformacion.com, ссылаясь на заявление каталонской полиции.

В результате двое полицейских получили ранения. Оба они госпитализированы. Один из правоохранителей ранен в шею и медики оценивают его состояние как тяжёлое.

Ряд СМИ сообщает, что неизвестный злоумышленник вёл огонь из автомата АК-47 из окна припаркованной возле похоронного дома автомашины «Альфа-Ромео» зелёного цвета.

Полиция ведёт розыск стрелявшего.

Происшествие пока не отнесено к террористическим актам.

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