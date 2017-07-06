Латвийский банк во Франции оштрафован за отмывание денег

Рига, , 17:56 — REGNUM Сегодня, 6 июля, Уголовный суд Парижа вынес приговор по делу об отмывании денег через латвийский Rietumu banka, сообщает портал Mixnews.lv.

Президента банка Александра Панкова приговорили к четырем годам лишения свободы условно, а банк, согласно решению суда, должен выплатить французской казне штраф в 80 млн евро. Кроме того, Rietumu banka запрещено в течение пяти лет работать во Франции, а руководитель французского отделения Rietumu Сергей Щука приговорен к 1 году лишения свободы условно.

В свою очередь главный обвиняемый, бывший руководитель компании France Offshore Надав Бенсусан, приговорен к пяти годам лишения свободы — трем годам реального заключения и двум годам условно. В опубликованном недавно «панамском досье», он фигурировал как клиент Mossac Fonseca, облюбовавший латвийский Rietumu banka.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, ни один из банков Латвии не получил отличную оценку по итогам проведенной американскими экспертами проверки соответствия систем внутреннего контроля банков стандартам США в сфере предотвращения легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма, заявила представитель Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Майя Трея. В ноябре 2016 года консультанты из США закончили независимую проверку обслуживания клиентов-нерезидентов в 12 латвийских банках. Важнейшим недочетом и недопустимым риском отдельных банков они сочли то, что их системы внутреннего контроля не обеспечивают соблюдение принципа независимости.

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