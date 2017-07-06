На Северном Кавказе устраняют повреждения на дорогах, вызванные ливнями

Нальчик, , 17:27 — REGNUM Поврежденные ливнями и оползнями дороги в субъектах Северо-Кавказского федерального округа оперативно приводят в порядок дорожные службы. Работы ведутся сразу в двух республиках — Северной Осетии и Кабардино-Балкарии.

Так, в Северной Осетии устраняют последствия сходя селя на Транскаме, сообщили6 июля в Росавтодоре. Селевые массы перекрыли участок автодороги с 69-го по 71-й км. Дорожники ведут очистку водопропускных труб для обеспечения безаварийного пропуска селевых вод.

В Кабардино-Балкарии из-за сильных осадков на проезжей части автодороги Урвань — Верхняя Балкария — Уштулу образовалась промоина. Повреждено почти 400 м дорожного полотна. С 5 июля здесь закрыто движение для всех видов транспорта. Работы по устранению повреждений ведутся.

Еще на одной дороге в республике при подъезде к Нальчику закрыто движение по левому мосту через реку Чегем. Движение автотранспорта осуществляется по резервному мосту.

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Транскавказская магистраль перекрыта из-за селя

Как сообщало ИА REGNUM, непогода оставила в заложниках 300 туристов альплагеря «Безенги». Дожди размыли дорогу, ведущую на базу отдыха, расположенную за населенным пунктом Безенги. Разрушено около 60 м полотна автодороги регионального значения. Добраться то турбазы другим образом невозможно из-за отсутствия обходных путей. Однако, как сообщили в МЧС, туристам ничего не угрожает, так как на базе есть достаточное количество воды и продуктов питания и имеется медицинский пункт.