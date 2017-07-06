В Рыбинске директор муниципальной управляющей компании попала под следствие

Рыбинск, Ярославская область, , 16:49 — REGNUM Следственное управление МВД России «Рыбинское» возбудило уголовное дело в отношении директора управляющей компании «Муниципальная» Ирины Рыбиной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Управляющая компания «Муниципальная», которую возглавила Ирина Рыбина, была создана год назад. Сама Рыбина ранее работала в другой управляющей компании — ООО УК «ЖКУ». Именно работа в ней и стала поводом для возбуждения дела по статье «Злоупотребление полномочиями».

За полтора года, что УК «ЖКУ» руководила Ирина Рыбина, с задолженность предприятия перед МУП «Теплоэнерго» выросла на 25 миллионов рублей. Следственные органы Рыбинска возбудили уголовное дела после заявления собственника ООО УК «ЖКУ».

Сейчас следствие выясняет все обстоятельства дела, включая сумму ущерба, нанесенного муниципальному предприятию и управляющей компании.