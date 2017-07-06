Экс-директора школы в Чувашии обвиняют в присвоении учительских премий

Чебоксары, , 16:43 — REGNUM Бывший директор одной из средних школ Канашского района Чувашии обвиняется в присвоении премий и стимулирующих выплат. Общая сумма ущерба оценена в 44 тыс. рублей, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

По версии следствия, в 2014—2015 годах обвиняемая требовала от троих подчиненных передавать ей премии, которые выдавались на основании изданных ею приказов. Премии передавались в полном объёме, либо частично, отмечается в материалах дела.

«Злоумышленница объясняла, что якобы направит эти денежные средства на нужды образовательного учреждения. Также она заявляла, что якобы деньги на самом деле принадлежат ей, а работнику школы они начислены ошибочно сотрудниками бухгалтерии. Таким образом, она неправомерно завладела 14 тыс. рублей», — сказал Олег Дмитриев.

Следствие также полагает, что она завышала размер стимулирующих выплат своему заместителю, а также своей дочери, которая работала воспитателем дошкольной группы. Согласно материалам дела, им было необоснованно выплачено около 30 тыс. рублей, из которых более 26 тыс. рублей были переданы обвиняемой. В результате указанных действий, как полагают в следственном управлении, образовательному учреждению был причинен ущерб на 44 тыс. рублей.

Бывшего директора школы обвиняют в совершении четырех эпизодов преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение, совершенное с использованием служебного положения). Дело направлено в суд.

По результатам расследования уголовного дела в управление образования администрации Канашского района внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений.

Отметим, что последнее время в Чувашии чаще возбуждаются уголовные дела по факту мошенничества с зарплатой и премиями. В июне 2017 года в Чувашии был вынесен приговор бывшей заведующей одного из детских садов Канаша, которую обвиняли в серии должностных преступлений. Она фальсифицировала табели рабочего времени, заставляла подчинённых передавать ей часть премии и фиктивно трудоустроила свою мать. Установлено, что в ноябре и декабре 2015 года злоумышленница потребовала от подчиненных передать ей половину премий, полученных на основании изданных ею приказов. Опасаясь негативных последствий, они передали соответственно по 10 тыс. и 6,5 тыс. рублей. Ей было назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.

В 2016 году также вскрылось, что у инвалидов, которые получали денежные компенсации взамен набора социальных услуг, в ряде отделений стационарного обслуживания населения в Чувашии незаконно забирали часть компенсации. Неправомерное частичное удержание средств выявлено в центрах социального обслуживания населения в Марпосадском и Яльчикском районах (бюджетные учреждения, подведомственные Минтруду Чувашии).

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В июле 2016 года в Чувашии обвинительным приговором завершилось уголовное дело в отношении бывшей завполиклиникой: она была осуждена условно за взятки, которые получала из сумм стимулирующих выплат врачей. Следствием и Калининским райсудом Чебоксар установлено, что с июля 2009 по август 2012 года злоумышленница требовала от девяти своих подчиненных взятки на общую сумму 630 тыс. рублей из сумм получаемых ими стимулирующих выплат.

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