В деле 13-летней мамы из Екатеринбурга СКР усмотрел два преступных эпизода

Екатеринбург, , 16:39 — REGNUM В Екатеринбурге по поручению главы СКР Александра Бастрыкина уголовные дела по факту совершения преступления в отношении несовершеннолетней и халатности должностных лиц, взяты на контроль в центральном аппарате. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Ранее в следственном управлении СКР по Свердловской области по итогам доследственной проверки было возбуждено уголовное дело по факту полового сношения с 13-летней девочкой, а также было возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников органов опеки и попечительства, из-за бездействия которых девочка оказалась в социально опасном положении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Екатеринбурге 13-летняя школьница родила мальчика в апреле 2017 года. По данному факту была организована доследственная проверка. Было установлено, что мать девочки умерла, и она проживает с родной тётей. Отец девочки проживает в другом месте и помогает дочери материально.

Отметим, что спустя два месяца после того, как школьница родила здорового сына, в квартиру нагрянули сотрудники органов опеки и попечительства и отобрали ребёнка у матери, поместив его в медицинское учреждение, на основании того, что будучи несовершеннолетней мать не может представлять интересы ребёнка. Теперь тётя и отец девочки решают, кто будет оформлять опекунство над внуком.

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