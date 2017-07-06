Народная милиция ЛНР вернула ещё один беспилотник миссии ОБСЕ

Луганск, , 16:55 — REGNUM Народная милиция ЛНР нашла и вернула уже пятый беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который потеряли на территории Республики представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом сегодня, 6 июля, на брифинге в ЛИЦ сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Ранее он сообщил, что Народная милиция оказывает содействие СММ ОБСЕ в поиске пропавшего в районе Славяносербска БПЛА.

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«Так, вчера наблюдателям ОБСЕ был возвращен утраченный БПЛА. Это уже пятый беспилотник, возвращенный наблюдательной миссии в этом году», — заявил Марочко.

«Также мы проводим проверку и разминирование участков местности, на которых СММ проводит мониторинг», — добавил представитель оборонного ведомства.

Напомним, ранее Народная милиция уже помогала отыскать БПЛА СММ ОБСЕ, утерянный в этом же районе.

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