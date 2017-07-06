В Киеве обстреляны следователи по «делу налоговиков»

Киев, , 15:50 — REGNUM Обстрел следователей по «делу налоговиков» произвели неизвестные в Киеве, заявил украинский генеральный прокурор Юрий Луценко, сообщает агентство UNN.

«У меня сегодня обстреляли следователей по делу налоговиков. Обстреляли из боевого оружия дома у окна, — сказал глава надзорного ведомства. — Пожалуйста, не называйте их аферистами, проходимцами, жуликами — они делают то, что мы вам обещали, чтобы закон царил везде, и в парламенте в первую очередь».

Напомним, 24 мая на Украине прошла спецоперация при участии 1700 сотрудников Нацполиции и 500 военных прокуроров. В 15 украинских регионах проведено 454 обыска по делу об экономических преступлениях времен бывшего украинского президента

В ходе спецоперации задержаны 23 человека — в рамках уголовного дела в отношении министра доходов и сборов Александра Клименко.

Как заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, бывшие чиновники создали на базе областных управлений Министерства доходов и сборов «налоговые площадки», из-за которых госбюджет страны недополучил 97 млрд грн (3 млрд 688 млн долл) налогов.

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