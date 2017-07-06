В Твери маршрутка въехала в остановку, есть пострадавшие

Тверь, , 15:35 — REGNUM В Твери 6 июля в результате ДТП с участием маршрутного такси и легкового автомобиля пострадало 11 человек, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По информации ведомства, ДТП произошло на пересечении улиц Брагина и Донского.

Водитель легкового автомобиля «Шевроле», двигаясь по второстепенной дороге, на перекрестке не предоставил преимущество маршрутному такси и допустил столкновение.

От сильного удара оба транспортных средства вылетели на тротуар, снесли остановку и перевернулись. В результате аварии пострадали 11 человек, в том числе ребенок. Пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу.

Для ликвидации последствий ДТП привлекалось 39 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России 12 человек и 4 единицы техники, — сообщили в пресс-службе.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, спасатели, медики скорой помощи.