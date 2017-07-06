ЛНР вернула миссии ОБСЕ потерянный беспилотник

Луганск, , 15:33 — REGNUM Пятый беспилотный летательный аппарат (БПЛА), потерянный Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ, обнаружила и вернула Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР), заявил официальный представитель оборонного ведомства республики подполковник Андрей Марочко.

По его словам, очередной потерянный беспилотник представителей мониторинговой миссии был найден войсками республики в районе Славяносербска. Ранее ополченцы вернули представителям СММ ОБСЕ другой БПЛА, который был утерян в том же районе.

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Марочко отметил, что войска республики продолжают проводить инженерную разведку и разминирование территории, на которой ведет работу наблюдательная миссия.

Напомним, ранее министр государственной безопасности ЛНР Леонид Пасечник заявил, что сотрудниками МГБ ЛНР был предотвращен теракт против СММ ОБСЕ, подготовленный украинскими диверсантами.

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Диверсионно-разведывательная группа ВСУ установила мину на пути следования автомобилей СММ ОБСЕ. Взрывное устройство было своевременно обезврежено силами ЛНР, а один из украинских диверсантов, предположительно имеющий отношение к теракту, был задержан.

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