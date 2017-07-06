На Южном Урале снижается количество ДТП

Челябинск, , 14:55 — REGNUM Снижение количества дорожно-транспортных происшествий зафиксировано на Южном Урале. Об этом сообщили участники пресс-конференции по итогам работы Управления ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области в первом полугодии 2017 года, передает корреспондент ИА REGNUM.

За шесть месяцев 2017 года число зарегистрированных ДТП в Челябинской области составило 1696. Это меньше на 4,1%, чем тот же период 2016 года. Погибших за первое полугодие 136 человек, 2113 — получили травмы разной степени тяжести.

За 2016 год на южноуральских дорогах погибли 300 человек, в 2015 году — 539. На 10,9% уменьшилось число ДТП с участием несовершеннолетних.

Всего в 2017 году сотрудники ГИБДД выявили более 300 тыс. нарушений Правил дорожного движения (ПДД), из них свыше 10 тыс. — управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, 8 тыс. — управление без водительских прав, свыше 49 тыс. — нарушения ПДД пешеходами, свыше 10 тыс. — нарушения правил перевозки детей в автомобилях, 3,5 тыс. — выезды на полосу встречного движения.

Одним из фактором снижения количества нарушений Правил дорожного движения сотрудники Госавтоинспекции считают внедрение функциональных систем видеофиксации. На сегодня таковых в области установлено — 85 (в 2016 году их было — 58). В июне 2017 года на наиболее аварийно-опасных местах заработали дополнительные 32 передвижных комплекса.

«В местах установки камер количество ДТП сократилось на 28% по сравнению с первым полугодием прошлого года. Отмечу, что камеры фиксируют только нарушения скоростного режима. Административная ответственность наступает при превышении скоростного режима больше, чем на 20 км/час», — сообщил начальник Центра автоматической фиксации административных правонарушений в области безопасности дорожного движения ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области Сергей Пурусов.

Всего, отметил сотрудник ГИБДД, за первое полугодие 2017 года с использованием камер зафиксировано 270 тыс. нарушений ПДД. Из них 160 тыс. — выявленные превышения скорости. При этом с начала 2017 года, по обращениям автомобилистов, сотрудники ГИБДД отменили 1545 постановлений, выписанных на основании данных камер видеофиксации. В большинстве случаев нарушителем оказывался не собственник автомобиля. В ГИБДД отмечают высокую степень точности при фиксации правонарушения, а также возможность оплатить лишь 50% от выписанной суммы, в случае расчетов в 20-дневный срок.

«Как правило, большинство провинившихся водителей стараются оперативно оплатить свой штраф. Ведь известно, что при погашении штрафа в 20-дневный срок предоставляется скидка 50%. Есть и те, кто игнорирует постановления. Сегодня в Челябинской области насчитывается порядка 4 тыс. таких злостных неплательщиков штрафов за нарушения ПДД. Если вы накопили неоплаченных штрафов на общую сумму более 10 тыс. рублей, накладывается запрет на выезд из России», — сообщил врио начальника УГИБДД полковник полиции Максим Куляшов.

Несмотря на точность видеофиксации, автомобилисты заявляют о факторах, которые автоматически не могут быть определены системой. Кроме этого система нацелена на извлечение прибыли, только так она может существовать. Устанавливают и обслуживают систему коммерческие фирмы, которые не могут работать без прибыльности в проекте.

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