Конгресс Испании просит министра дать объяснения о гибели 49 мигрантов

Мадрид, , 14:53 — REGNUM Министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Сойдо 6 июля готов прибыть в Палату депутатов для разъяснения государственной политики по иммиграции после недавней гибели 49 человек в водах моря Альборан, сообщает El Confidencial.

«Конечно, я всегда являлся сторонником того, чтобы (…) дать все разъяснения, чтобы все было понятно», — заявил Сойдо по прибытии на неформальный Совет министров внутренних дел, который 6 июля проходит в Таллине.

Представители левых оппозиционных политических партий «Подемос» (Podemos) и Республиканские левые Каталонии (ERC) попросили министра прибыть в парламент для объяснений.

Между тем Сойдо подчеркнул, что Испания делает «большие усилия», и сослался на работу морской спасательной службы и жандармерии, а также отметил, что испанские спасатели даже заходят в территориальные воды Марокко, «чтобы спасти человеческие жизни».

Напомним, трагедия у берегов Альмерии случалась накануне. Потерпела крушение лодка с мигрантами, в результате чего 49 человек погибли, 56 человек удалось спасти. Трагедия стала самым крупным случаем гибели мигрантов у берегов Испании за 10 лет.

По данным Агентства ООН по делам беженцев, в море Альборан, самой западной части Средиземного моря, ежедневно тонет в среднем 12 человек, пытающихся добраться до берегов Испании. Предполагается, что число погибших и пропавших без вести в 2017 году превышает 2250 человек, в то время как в 2016 году этот показатель превысил 5 тыс. человек, хотя фактическое число может быть значительно выше.

В рамках соглашений между странами ЕС Испания к 2017 году обязалась принять на своей территории примерно 17 тыс. беженцев из лагерей Италии, Греции и Иордании, однако к настоящему моменту выполнила свои обязательства только в отношении нескольких тысяч беженцев.

Каждый день в направлении побережья Испании из Марокко отправляются десятки лодок с нелегальными мигрантами, многие из которых тонут в море.