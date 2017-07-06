На юге Китая в ДТП с автобусом погибло 19 человек

Пекин, , 14:27 — REGNUM В провинции Гуандун на юге Китая перевернулся пассажирский автобус. Жертвами аварии стали по меньшей мере 19 человек, передает 6 июля телеканал CCTV.

ДТП произошло на скоростной трассе около 13:00 по местному времени (8:00 мск) неподалеку от города Хуэйчжоу. Автобус перевозил 44 пассажиров, как минимум десяти пострадавшим потребовалась госпитализация.

На месте трагедии работают врачи и спасатели. Причины происшествия устанавливаются.

Участок трассы, где произошла авария, перекрыт для движения транспорта.