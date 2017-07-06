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Ульяновские аграрии оценивают ущерб, нанесенный стихией

Происшествия

Минсельхоз ведет мониторинг сельскохозяйственной отрасли по нанесенному ущербу в связи с природными катаклизмами

Ульяновск, 6 июля 2017, 13:48 — REGNUM  В Ульяновской области сельхозпроизводители пытаются спасти урожай и устраняют последствия стихии.

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, от дождей в Новомалыклинском, Радищевском, Сенгилеевском, Чердаклинском районах пострадали посевы озимых.

По животноводству у специалистов вызывает опасение Чердаклинский район, где в некоторых хозяйствах еще существует проблема с электроэнергией.

«Сейчас они ожидают поставку дизельного генератора, который должен прибыть в течение двух часов», — заявила и.о. министра сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области Маргарита Еварестова.

По словам директора свинокомплекса «Волжский» Чердаклинского района Виталия Палатова, проблема в их хозяйстве была устранена оперативно.

«Вчера ночью, в связи с погодными условиями, на нашем предприятии отключился свет. Для поддержания жизнеобеспеченья животных был подключен дизельный генератор. Отмечу, что на свинокомплексе находится 11,5 тысяч свиней, также мясной продукции на 1,5 млн рублей. Благодаря оперативным действиям регионального министерства, на КЧС была доложена ситуация о свинокомплексе, что послужило быстрому решению сложившейся ситуации», — рассказал Виталий Палатов.

Все магазины в регионе работают по графику. Товары первой необходимости поставляются в штатном режиме.

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Региональный Минсельхоз ведет мониторинг сельскохозяйственной отрасли по нанесенному ущербу в связи с природными катаклизмами. Специалисты каждый час проводят оценку ущерба после обильных осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области из-за непогоды без света остались около 40 тыс. человек. В Ульяновске на 24 часа введен режим ЧС.

По словам главы ведомстваДмитрия Вавилина, крупных аварий, спровоцированных стихией, на социально-значимых объектах удалось избежать. В Ульяновске, Новоульяновске, Чердаклинском, Тереньгульском, Новомалыклинском районах были отключены от электроснабжения 10 населенных пунктов, в которых проживает 5,4 тыс. человек. 35 аварийных бригад работает в Ульяновской области по восстановлению электроснабжения. В зону подтопления попали 32 дома в поселке Мостовая. Подготовлены резервные места размещения.

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В связи с погодными условиями было приостановлено движение ульяновского автовокзала. Задержано 12 рейсов, которые обслуживали 51 человек. Сейчас транспорт работает в штатном режиме.

Движение на ряде улиц было приостановлено, падали деревья, машины погружались в воду едва ли не до крыши. Из-за падения деревьев повреждено более 30 автомобилей.

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