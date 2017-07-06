В Нижнем Новгороде из-за непогоды возникли серьезные проблемы с транспортом

Нижний Новгород, , 13:35 — REGNUM В Нижнем Новгороде из-за непрекращающегося дождя и ветра остановлена канатная дорога через Волгу в город Бор. В компании, занимающейся обслуживанием канатной дороги, пока не знают когда вновь начнется ее работа.

Одновременно с этим в городе возникли перебои в работе электротранспорта. Из-за подтоплений несколько десятков трамваев и троллейбусов на смогли выйти на маршруты.

В частности, из-за подтопления рельс в районе улицы Гордеевской было приостановлено движение трамваев маршрутов №6 и 7. На место была отправлена водооткачивающая техника. К полудню движение трамваев полностью восстановлено.

Всего на утро 6 июля в единую дежурно-диспетчерскую службу города поступило около 50 обращений от жителей о последствиях дождя: подтоплении проезжей части дорог, дворовых территорий и поваленных деревьях.

Сегодня в связи с непрекращающимся ливнем на дорогах и во дворовых территориях в районах Нижнего Новгорода работает водооткачивающая техника дорожных предприятий и домоуправляющих компаний.

За ночь в различных частях города выпало от 24 до 47 мм осадков.