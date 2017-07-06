Четверг, 6 Июля 2017 года
13:50:57 МСК

В Нижнем Новгороде из-за непогоды возникли серьезные проблемы с транспортом

Происшествия

Остановлена канатная дорога, не работают трамваи и троллейбусы

Нижний Новгород, 6 июля 2017, 13:35 — REGNUM  В Нижнем Новгороде из-за непрекращающегося дождя и ветра остановлена канатная дорога через Волгу в город Бор. В компании, занимающейся обслуживанием канатной дороги, пока не знают когда вновь начнется ее работа.

Одновременно с этим в городе возникли перебои в работе электротранспорта. Из-за подтоплений несколько десятков трамваев и троллейбусов на смогли выйти на маршруты.

В частности, из-за подтопления рельс в районе улицы Гордеевской было приостановлено движение трамваев маршрутов №6 и 7. На место была отправлена водооткачивающая техника. К полудню движение трамваев полностью восстановлено.

Всего на утро 6 июля в единую дежурно-диспетчерскую службу города поступило около 50 обращений от жителей о последствиях дождя: подтоплении проезжей части дорог, дворовых территорий и поваленных деревьях.

Сегодня в связи с непрекращающимся ливнем на дорогах и во дворовых территориях в районах Нижнего Новгорода работает водооткачивающая техника дорожных предприятий и домоуправляющих компаний.

За ночь в различных частях города выпало от 24 до 47 мм осадков.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сильные ливни и их последствия в крупных городах
Главное сегодня
NB!
06.07.17
«Устали требовать от граждан взятки»: гаишник из Пятигорска написал Путину
СтавропольРоссия Коррупция Общество
NB!
06.07.17
Бывший губернатор Рязанской области может стать сенатором
РязаньРоссия Выборы губернатора Рязанской области-2017 Политика
NB!
06.07.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 6 июля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
06.07.17
Ульяновск практически «ушёл под воду»
УльяновскРоссия Сильные ливни и их последствия в крупных городах Происшествия
NB!
06.07.17
Боевики Тарантино на большом экране
Санкт-ПетербургРоссия Киноретроспективы Культура
NB!
06.07.17
Российские депутаты осудили деятельность министерства просвещения
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
06.07.17
Исследование: Молодые люди в США предпочитают играть в игры, а не работать
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Общество
NB!
06.07.17
Владимир ПрохватиловАфганистан на грани хаоса
КабулАфганистан Афганский фактор Политика
NB!
06.07.17
Полпреда в СКФО просят вмешаться в «политический конфликт» в Дагестане
МахачкалаРоссия Отставки и назначения Общество
NB!
06.07.17
Авигдор ЭскинАрмения путём Израиля или поперёк?
ЕреванАрмения Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
06.07.17
МИД РФ: Боевики готовят в Сирии постановочные химатаки
МоскваРоссия МИД России Политика
NB!
06.07.17
Анатолий КошкинВойна: сначала Китай, затем Россия
ПекинКитай История: наука и понимание современности Политика
NB!
06.07.17
Глава Крыма отправит в отставку трех министров и своего зама
СимферопольРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
06.07.17
Руслан ХубиевРоссия-США-Китай: хрупкое равновесие
МоскваРоссия Российско-китайские отношения Политика
NB!
06.07.17
Алена СычеваО любви и верности детям и к празднику
МоскваРоссия Мультипликация Культура
NB!
06.07.17
Власти КНР продолжают преследовать этнических казахов
ПекинКитай Китай в Средней Азии Политика
NB!
06.07.17
Протокол к соглашению между РФ и Сирией об авиагруппе ВКС внесен в Госдуму
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
06.07.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMЗакупка угля в США — взятка Трампу от Украины: обзор энергетики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
06.07.17
Елисей ПоллстерКто победил в Telegram: Дуров власть, власть Дурова, молодёжь власть? Опрос
МоскваРоссия Социологические опросы ИА REGNUM Общество
NB!
06.07.17
Скандальная сделка с лесом: чиновников увольняют по «собственному желанию»
НовосибирскРоссия ЛесБумПром и лесное хозяйство Экономика
NB!
06.07.17
Сможет ли Сергей Носов удержать Кузбасс от больших потрясений?
ЕкатеринбургРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
06.07.17
В РФ изменен порядок прохождения альтернативной службы
МоскваРоссия Правительство России Общество
ещё главное