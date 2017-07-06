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На пожарах в Псковской области за полгода погибли 43 человека

Происшествия

Основная причина гибели людей — неосторожное обращение с огнём

Псков, 6 июля 2017, 13:31 — REGNUM  За шесть месяцев 2017 года на территории Псковской области произошло 405 пожаров, при которых погибли 43 человека, в том числе два ребёнка. Травмы получили 45 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Среди погибших был 21 пенсионер и 12 человек без определённого рода деятельности, четверо инвалидов.

В 2017 году на пожарах удалось спасти 179 человек. Прямой материальный ущерб от пожаров в Псковской области составил 41,7 млн рублей. В регионе сгорели 169 строений и 22 единицы автотранспорта.

Основными причинами пожаров в жилых домах являлись нарушения при устройстве и эксплуатации электрооборудования (почти 32% всех возгораний), нарушение правил устройства и эксплуатации печей — 27,46%, а также неосторожное обращение с огнём (23,39% от пожаров, зарегистрированных в жилом секторе). В 43 случаях это были поджоги.

Главной причиной гибели людей по-прежнему является неосторожное обращение с огнём.

Отметим, что число погибших на пожаре в регионе снизилось по сравнению с первым полугодием 2016 года, когда пожары унесли жизни 55 человек, в том числе одного ребёнка.

Напомним, за весь 2016 год в Псковской области произошло 820 пожаров, на которых погиб 101 человек, в том числе шесть детей. Травмы получил 61 человек, 339 человек удалось спасти.

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Пожары в жилых домах
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