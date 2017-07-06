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Брянск: арестован водитель грузовика, протаранивший остановку с подростками

Происшествия

В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение

Брянск, 6 июля 2017, 13:29 — REGNUM  В Брянской области суд принял решение об аресте 27-летнего водителя грузовика, подозреваемого в гибели двух подростков. С соответствующим ходатайством в суд вышло следствие, сообщает 6 июля пресс-служба СКР.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух человек».

«По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. В настоящее время проводится весь комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего и привлечение виновного лица к ответственности», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что в рамках уголовного дела проверят законность расположения остановочного пункта. Проведут проверку и своевременности прибытия врачей скорой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля у деревни Комягино Жирятинского района Брянской области произошло ДТП. По данным следствия, мужчина не справился с управлением автомобилем МАЗ и выехал на обочину, врезавшись в группу подростков, которые стояли на остановке. В результате два подростка 15 и 16 лет погибли на месте. Еще двое были госпитализированы.

Читайте ранее в этом сюжете: Грузовик протаранил остановку с подростками под Брянском

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