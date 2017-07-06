УФАС подключилось к делу депутата, близкого к семье экс-главы Удмуртии

Ижевск, , 13:15 — REGNUM Управление ФАС по Удмуртии проводит собственное расследование по делу депутата Гордумы Ижевска Захара Милостивенко, бывшего руководителя ООО «Автодормостпроект». Ведомство выявило в деятельности указанной компании выявлены нарушения п.2 ч.1 ст. 11 ФЗ «О защите конкуренции» («Заключение картельного соглашения, которое привело к поддержанию цен на торгах»), сообщили ИА REGNUM в пресс-службе антимонопольного органа.

В управлении уточнили, общая сумма заключенных контрактов в результате сговора ООО «Автодормостпроект», ООО «Нива» и ООО «Тектоника» составила более 43 млн рублей.

Рассмотрение дела назначено на 26 июля.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Милостивенко был задержан в ночь с 24 на 25 июня. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст.178 УК РФ («Ограничение конкуренции»).

По версии следствия, в январе 2017 года депутат, действуя от имени ООО «Автодормостпроект», в сговоре с другими лицами заключил ограничивающее конкуренцию соглашение. Его компания незаконно добилась победы в аукционе на право заключения по выгодной для себя стоимости контракта на разработку документации по планировке территории, разработке проектной и рабочей документации по объекту «Строительство проспекта имени М.Т. Калашникова в г. Ижевске». В результате совершенного преступления были существенно нарушены права добросовестных участников аукциона.

По информации местных СМИ, он является гражданским мужем одной из дочерей экс-главы Удмуртии Александра Соловьева, арестованного по делу о взятке в размере 140 млн рублей при строительстве мостов через Каму и Буй.

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