В сирийском городе Хама прогремел взрыв

Дамаск, , 13:10 — REGNUM

По меньшей мере три человека 6 июля погибло в результате взрыва в сирийском городе Хама, сообщает Associated Press.

По данным местных СМИ, взрыв прогремел в полдень на автовокзале в городе, контролируемом силами официального Дамаска.

Сообщается о большом числе раненых и нескольких погибших.

Случившееся не первый случай, когда в этом городе происходит теракт. Так, 3 октября в городе смертниками был совершен двойной теракт.

Тогда ответственность за акт насилия на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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